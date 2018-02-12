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В Павлодаре работница детского сада пыталась передать подследственному наркотики в чае

12 февраля 2018, 08:53

В пачке чая были найдены целлофановые свертки, в которых обнаружено серо-зеленое вещество.

Несмотря на позитивные результаты работы сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) по пресечению каналов поступления в места лишения свободы различных запрещенных предметом, их попытки, не снижаются, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета УИС МВД РК.

Дерзкое правонарушение совершил неизвестный молодой мужчина на прилегающей территории колонии в пос. Заречный Алматинской области. Несмотря на, что он был замечен и последовал окрик часового караульного поста, парень все же шагнул на запретную зону, и приблизился к основному заграждению учреждения УИС. Через какое -то мгновение, он неожиданно перебросил сверток во внутреннюю территорию режимного объекта. Затем также молниеносно скрылся в неизвестном направлении.

Незамедлительно выдвинутые к месту происшествия сотрудники УИС, обнаружили данный сверток, обмотанный скотчем в шаге от контрольно-следовой полосы (КСП). В нем были обнаружены четыре сотовых телефона и все в рабочем состоянии.

В другом примере, в ходе досмотра продуктовой передачи, адресованной одному из подследственных, сотрудники СИЗО г. Павлодара обратили внимание на бараний курдюк. Бдительность не подвела стражей порядка. Под слоем вареного мяса был обнаружен сотовый телефон с зарядным устройством.

На следующий день сотрудники СИЗО г. Павлодара в другой продуктовой передаче в пачке чая были найдены целлофановые свертки, в которых обнаружено серо-зеленое вещество растительного происхождения с специфическим запахом. Судебно-химическая экспертиза подтвердила, что изъятое вещество оказалось марихуаной общим весом более 40 граммов. Следует отметить, что подследственному обнаруженную марихуану в чае доставила знакомая, которая работает в одном из детских садов г. Павлодара. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР).

Фото: E1


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