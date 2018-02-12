На большей части Казахстана 12 февраля ожидается ясная погода

На юге и юго-западе - небольшие осадки.

12 февраля с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами на северо-западе республики ожидается снег, на юге и юго-западе – небольшие осадки. На остальной территории Казахстана сохранится погода без осадков. Местами ожидается туман, усиление ветра, на северо-западе республики – низовая метель, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Алматинской области в районе Жаланашколя сохранится усиление ветра до 18-23 м/с, ночью ожидается туман.

В Жамбылской области местами ожидается туман, ветер до 15-20 м/с, в Мангистауской – туман, днем гололед.

В Костанайской области местами ожидается низовая метель, туман.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, ночью Восточно-Казахстанской в областях местами ожидается туман.

В Алматы днем преимущественно облачно, 0 градусов.

В Астане днем преимущественно облачно, - 14.

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Фото: tvc.ru