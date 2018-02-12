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Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО в Казахстане

12 февраля 2018, 09:21

Система ПРО готова отразить как одиночные, так и групповые ракетные удары.

На полигоне Сары-Шаган в Казахстане боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил успешно проведён очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы ПРО, сообщает газета "Красная звезда".

Заместитель командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил России полковник Андрей Приходько по окончании мероприятия заявил, что новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью.

Система ПРО, как одна из важнейших оборонительных систем, состоит на вооружении объединения противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил и предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения. Она же выполняет задачи в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

О важности состоявшегося успешного пуска говорит тот факт, что в последние годы они в основном проводились для подтверждения тактико-технических характеристик противоракет, состоящих на вооружении российской системы ПРО. Здесь же на полигоне Сары-Шаган, испытывают совершенно новый тип огневых средств, который создавался российскими предприятиями ОПК исключительно из отечественных комплектующих с учётом новых требований к отражению возможных угроз.

Юлия КОЗАК

Фото: redstar.ru


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