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Тарифы на тепло в Астане остались прежними

12 февраля 2018, 09:23

Из-за январских морозов оплата за отопление будет выше, чем в предыдущих месяцах.

В 2018 году тарифы на производство, передачу и распределение тепловой энергии остались прежними. Повышение цен на тепло в Астане не производилось, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Астанаэнергосервис».

Ранее сообщалось, что в связи с сильными морозами увеличился расход тепловой энергии для обогрева квартир.

"Жители произведут оплату только за фактически потребленное в доме тепло, не более. Ежемесячное начисление за отопление формируется согласно показателям общедомового прибора учёта. С потеплением же потребление тепла вновь снизятся, уменьшатся и платежи граждан за отопление", - отмечают в компании.

Напомним, в период с 22 по 26 января 2018 года в Астане стояли сильные морозы, столбики термометра опускались до минус 40 градусов. Столичные энергетики перешли на усиленный круглосуточный режим. ТЭЦ и районные котельные работали с большей нагрузкой, передача тепла в многоквартирные дома значительно увеличилась.

В «Астанаэнергосервис»добавили, что температура наружного воздуха влияет на расход тепловой энергии. Иными словами, когда температура наружного воздуха повышается, понижается расход тепла и платежи граждан становятся ниже, при похолодании – выше.

"Важно понимать, что в январе, когда ударили сильные морозы, начисления платы за отопление в квитанциях окажутся больше предыдущих, при неизменных тарифах за единицу потребления", - говорится в сообщении.

Фото: tyt.by


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