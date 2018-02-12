Житель Сочи сдал билеты на рейс Ан-148 за несколько дней до катастрофы

Житель Сочи Максим Коломейцев, собиравшийся лететь из Москвы в Орск на борту потерпевшего крушения Ан-148, передумал и за несколько дней до рейса сдал билеты. Об этом он рассказал в интервью Ruptly, пишет РБК.

По словам Коломейцева, 11 февраля у него День рождения, и он собирался лететь в родной город Орск, чтобы отпраздновать в кругу семьи. К этой же дате он заказал себе в Орске новый автомобиль.

«Машина должна была прийти 10 февраля, и я хотел прилететь 11-го числа, немного отпраздновать и уехать в Сочи своим ходом. Но так получилось, две недели назад мне отзвонились из автосалона и сказали, что машина задерживается», — продолжил мужчина, пояснив, что по этой причине поменял билеты.

«Я не родился в рубашке, просто такое стечение обстоятельств», — заключил Коломейцев.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья через некоторое время после вылета из столичного аэропорта Домодедово. На борту, по данным МЧС, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

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Фото: Взгляд-инфо