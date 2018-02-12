В Молдавии вступает в силу запрет российских новостных передач

Запрет на трансляцию в Молдавии новостных и информационно-аналитических передач из России вступает в силу в понедельник, сообщается на сайте координационного совета по телевидению и радио страны. Об этом сообщает РИА Новости.

В декабре парламент Молдавии повторно принял отклоненный президентом Игорем Додоном закон о борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Он запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Трансляция других программ разрешена.

"Закон вступает в силу по истечении 30 дней со дня опубликования в Официальном вестнике Молдавии, то есть 12 февраля", — говорится в опубликованном на сайте координационного совета сообщении.

До 9 февраля вещатели должны были представить на утверждение совет генеральную концепцию программного комплекса согласно новой модели, а распространители программ – представить уведомления об изменениях.

За нарушение закона грозит штраф в 40-70 тысяч леев (2,35 тысячи — 4,1 тысячи долларов), за повторное нарушение — от 70 до 100 тысяч леев (4,1 тысячи — 5,9 тысячи долларов). Отзыв лицензии на вещание за нарушение закона "применяется только после последовательного применения санкций" в виде штрафов.

Закон был утвержден спикером парламента Молдавии Андрианом Канду с разрешения конституционного суда вопреки мнению президента республики. Согласно социологическим опросам, большинство жителей Молдавии высказались против запрета в республике российских новостных и аналитических передач.

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