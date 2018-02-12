Назначен министр труда и социальной защиты населения РК
Указом главы государства Абылкасымова Мадина Ерасыловна назначена министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
Ранее занимала должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.
Напомним, что в 2005 году ее отец Ерасыл Абылкасымов баллотировался в президенты РК. Также был депутатом Мажилиса РК второго созыва.
Абылкасымова Мадина родилась 1 августа 1978 года в Алматы.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахская государственная академия управления (1999)
Специальность «Международные экономические отношения»
· Колумбийский университет (2002)
Магистр международных отношений, специальность «Управление экономической политикой»
· Школа государственного управления имени Кеннеди Гарвардского университета
Магистр государственного управления
Трудовой стаж:
· Главный специалист Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию (1999-2001);
· Начальник управления стратегического планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2003-2004);
· Директор департамента анализа государственной политики АО «Центр маркетингово-аналитических исследований» (2004-2006);
· Заместитель заведующего Социально-экономическим отделом Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (2006-2008);
· Заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента Республики Казахстан (2008-2011);
· Вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (2011-2013);
· Заместитель Управляющего от Казахстана во Всемирном банке (с 2012);
· Вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2013-2014);
· Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (с 08.2014)
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