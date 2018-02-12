Т.Дуйсенова освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Указом главы государства Дуйсенова Тамара Босымбековна освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
Напомним, в Астане прошло расширенное заседание правительства с участием Нурсултана Назарбаева, в ходе которого Президент подверг критике главу Минтруда.
"- Что случилось, Тамара, скажи, или ты устала на этой работе?»- спросил ее Глава государства.
Дуйсенова Тамара родилась 11 января 1965 года.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Ташкентский институт народного хозяйства (1987)
Инженер-экономист
Научные звания, степени, деятельность:
· Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Экономико-математическое моделирование макрорегулирования» (2004)
Трудовой стаж:
· Учительница информатики и вычислительной техники средней школы в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области (1988);
· Научный сотрудник НИИ экономики и нормативов ВЦ Госплана Узбекской ССР (1988-1992);
· Старший экономист Сарыагашской районной администрации (1992-1993);
· Руководитель отдела информации и маркетинга компании «Перизат-Холдинг» (1993-1994);
· Советник, заместитель акима Сарыагашского района (1994-1997);
· Первый заместитель акима г. Шымкента (1997-1999);
· Заместитель акима Южно-Казахстанской области (1999-2002);
· Вице-министр труда и социальной защиты населения (16.09.2002-09.2006);
· Заместитель акима Южно-Казахстанской области (27.09.2006-2007);
· Ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (31.01.2008-02.2013);
· Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (02.2013-06.2013);
· Исполняющая обязанности Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (06.2013-06.08.2014; переназначена - с 04.04.2014)
· Министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (06.08.2014; переназначена 30.04.2015, 13.09.2016-24.01.2017;)
· Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (с 25.01.2017)
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