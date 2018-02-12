На Олимпиаде-2018 мусульманам было отказано в предоставлении комнат для молитв
12 февраля 2018, 09:50
Местное население выступило против молельных комнат.
Вокруг Олимпиады-2018 происходит много интересного, сообщает championat.com.
К примеру, массовые антимусульманские протесты. Кто бы мог подумать, что в Южной Корее сильно развита исламофобия.
Издание Sports! Yahoo сообщило, что мусульманам в жёсткой форме было отказано в предоставлении специальных комнат для молитв, которые они просили организовать на время проведения Олимпийских игр.
Глава комитета по туризму города Каннын, являющегося одним из двух главных зимних центров на Играх в Южной Корее, признался, что сначала был не против организовать такие комнаты для религиозной группы, однако наткнулся на жёсткий протест со стороны местного населения.
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Фото: svoboda.org
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