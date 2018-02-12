Резиденцию Аблязова в Алматы показал блогер

Youtube блогер Танирберген Бердонгар показал, как выглядит резиденция беглого банкира Мухтара Аблязова, передает Zakon.kz.

Комплекс на трех гектарах расположен в верхней части города. За огороженным высоким забором находятся особняк, гостевой дом и хозяйственные постройки. Здания отделаны мрамором и другими дорогими материалами.

"Оказывается, это раньше резиденция акима была. Потом Храпунов каким-то образом государственную собственность оформил на свою жену. А так как Аблязов и Храпунов родственники - он ему как-то за копейки и продал", - рассказывает Бердонгар.

Блогер также побывал в здании Национального бюро по противодействию коррупции. Его провели в помещение, где хранятся полки томов по уголовному делу Аблязова.

Летом 2017 года суд заочно приговорил Мухтара Аблязова к 20 годам лишения свободы.

Фото: кадр из видео.