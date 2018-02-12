Аблай Мырзахметов ответил на вопросы Назарбаева

В ходе расширенного заседания Правительства с участием Президента РК Нурсултана Назарбаева, председатель правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов рассказал о мерах по поддержке и развитию бизнеса, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Национальную палату предпринимателей РК «Атамекен».

По его словам, реакцией на меры государственной поддержки бизнеса стало увеличение количества действующих предприятий. «Атамекен» совместно с Правительством проводит законотворческую работу по улучшению условий для развития предпринимательства.

«Не только в три раза сократили разрешения, а самое главное, поставили заслон. Теперь ведомства и министерства не могут принимать никакие нормативные акты - только через Парламент. И эта норма очень жестко действует. Фактически, за прошлый год ни одного нового барьера не появилось на законодательном уровне, потому что такой системный фильтр создан. Более 100 тыс. предприятий у нас восстановились и уже на рынке работают», - сообщил Аблай Мырзахметов.

Глава государства поинтересовался у Аблая Мырзахметова, влияет ли приватизация на увеличение доли МСБ?

«Приватизация помогает, но, наверное, итог приватизации мы увидим в ближайшие годы. Самое ключевое в приватизации - это снижение доли государства в экономике. Понятно, когда любое снижение доли государства и квазигоссектора - открывается простор для бизнеса. И эта работа продолжается», - сообщил Аблай Мырзахметов.

Также председатель правления Нацпалаты отметил совместную работу с Правительством по сокращению контрольно-надзорных функций. По его словам, за последние годы количество проверок в Казахстане сократилось на две трети. Внедрена система управления рисками.

«Фактически, мы масштаб этих повальных проверок сократили и сейчас поставили более умные проверки - систему управления рисками, то что имеет отношение к цифровизации. Теперь уже компьютерная система решает где есть зона риска: где отравлений больше происходит, где налогов меньше платят, где «серые зоны» по таможне. Работа идет более системно, и мы эту работу в партнерстве с Правительством проводим», - заявил Аблай Мырзахметов.

Аблай Мырзахметов заострил внимание на внедрении системы саморегулирования, когда предприятия объединяются в самостоятельную организацию и своими стандартами самостоятельно контролируют бизнес. Также он сообщил о работе «Атамекена» по обучению населения основам предпринимательства.

«Бастау Бизнес» даже превзошел наши ожидания. Ставилась задача 15 тыс. безработных и самозанятых обучить в 80 районах. Мы планировали, что 20% откроет свой бизнес. А если посмотреть на результаты, то 3,1 тыс. открыли новый бизнес и еще 8 тыс. составили бизнес-план. В этом году будем обучать во всех 160 районах», - сказал Аблай Мырзахметов.

В завершении Аблай Мырзахметов, рассказал, что сегодня «Атамекен» принимает активное участие в разъяснительной работе по вопросам цифровизации, чтобы не только предприниматели, но и население видели выгоду от ее внедрения.

По итогам заседания Глава государства указал на важность реализации всех приоритетов Послания текущего года и подчеркнул ответственность каждого из руководителей за их осуществление.

«В Послании мной поставлены десять конкретных задач в условиях четвертой промышленной революции. Администрации Президента, Правительству, парламенту, акимам, НПП РК «Атамекен» и нацхолдингам необходимо развернуть соответствующую работу. Сегодня я обозначил еще ряд проблемных вопросов, которые необходимо учесть. В условиях проводимых конституционных реформ и сложной геополитической ситуации всем нужно активизироваться и работать сплочённо», - заключил Нурсултан Назарбаев.