Назарбаев провел встречу с акимами

Президент Казахстана провел встречу с акимами областей, городов Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

В ходе встречи глава государства обратил внимание акимов областей и городов республиканского значения на необходимость контроля стабильности цен на продукты питания и регулирования тарифов.

Нурсултан Назарбаев отметил важность проведения бесперебойного отопительного сезона в областях.

Кроме того, Президент Казахстана поручил Правительству совместно с акимами областей организовать мероприятия по заблаговременному предупреждению и недопущению наводнений в весенний период.

Глава государства предложил рассмотреть возможность накопления талых вод в резервуарах и их использования для сельскохозяйственных нужд.

«На уровне сельских населенных пунктов, где живет свыше двух тысяч человек, будет внедряться местное самоуправление. Это четвертый уровень бюджета. На места передан сбор 7 видов налогов, здесь также осуществляются расходы по 19 направлениям. По предварительному анализу лишь 11 процентов сельских округов могут быть самодостаточными и способны покрыть расходы за счет собственных доходов. Поэтому Правительству совместно с руководством областей необходимо взять этот вопрос на контроль», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана подчеркнул необходимость широкого разъяснения обществу важного характера проектов и программ развития страны и указал на необходимость привлечения партии «Нур Отан» к этой работе.