Назарбаев провел встречу с акимами
Президент Казахстана провел встречу с акимами областей, городов Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
В ходе встречи глава государства обратил внимание акимов областей и городов республиканского значения на необходимость контроля стабильности цен на продукты питания и регулирования тарифов.
Нурсултан Назарбаев отметил важность проведения бесперебойного отопительного сезона в областях.
Кроме того, Президент Казахстана поручил Правительству совместно с акимами областей организовать мероприятия по заблаговременному предупреждению и недопущению наводнений в весенний период.
Глава государства предложил рассмотреть возможность накопления талых вод в резервуарах и их использования для сельскохозяйственных нужд.
«На уровне сельских населенных пунктов, где живет свыше двух тысяч человек, будет внедряться местное самоуправление. Это четвертый уровень бюджета. На места передан сбор 7 видов налогов, здесь также осуществляются расходы по 19 направлениям. По предварительному анализу лишь 11 процентов сельских округов могут быть самодостаточными и способны покрыть расходы за счет собственных доходов. Поэтому Правительству совместно с руководством областей необходимо взять этот вопрос на контроль», - сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана подчеркнул необходимость широкого разъяснения обществу важного характера проектов и программ развития страны и указал на необходимость привлечения партии «Нур Отан» к этой работе.
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