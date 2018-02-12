Стоимость электроэнергии для казахстанцев должна быть снижена - Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил министру энергетики Канату Бозумбаеву снизить стоимость электроэнергии для потребителей, сообщает МИА «Казинформ».

«Планируется внедрить модель единого закупщика, укрупнить региональные электросетевые компании. Министр энергетики мне докладывал, что это приведет к хорошему результату - снижению стоимости электроэнергии для потребителей. Но этого не произошло», - сказал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на расширенном заседании Правительства.

В свою очередь, министр энергетики Канат Бозумбаев сообщил, что единый закупщик на рынке мощности определен. «Для запуска рынка мощности с 1 января 2019 года, вся работа подготовлена в 2017 году. Единым закупщиком определен расчетно-финансовый центр АО «КЕГОК». В этом году мы сделаем две тренировки по всей стране. Будем в режиме реального времени имитировать, как будет рынок мощности работать, чтобы в 2019 году вся страна зашла «без сучка и задоринки», - рассказал он.

Глава Минэнерго также проинформировал, что был определен механизм укрупнения энергопередающих организаций.

«Законом, подписанным вами в июле месяце, были установлены квалифицированные требования для энергопередающих организаций с поэтапным введением в действие. В 2018 году энергопередающие организации должны иметь в наличии пункт диспетчерского управления, и мы должны сейчас проверить. У кого их не будет, мы будем закрывать эти компании. (...) Тем организациям, которые не будут выполнять квалифиционные требования, будут приняты меры, будет пересматриваться тариф в сторону уменьшения. Таким образом, будет стимулирование, чтобы они укрупнялись с другими крупными РЭКами», - пояснил министр.

По его словам, в результате на 30% будет сокращено количество энергопередающих организации - со 160 до 110. А также, отметил он, меры действительно приведут к оптимизации затрат энергопередающих организаций.

«В первую очередь, административные ресурсы различного рода сократятся - начальники, контроллеры. Конечно, повлияют на тарифы на услуги именно по передаче электрической энергии, на генерацию не повлияет. Но это требует времени и системной работы. В 2017 году прекратили работу три энергопередающих предприятия, в 2018 году должны прекратить свою деятельность 27 компаний», - подчеркнул Канат Бозумбаев.

«Ты доложил хорошо, но в результате должна быть сглажена разница тарифов между регионами и снижение стоимости электроэнергии для потребителей», - в свою очередь заключил Президент.