Семинар пройдет:15 февраля, с 14:00 до 18:00, в БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал.

В Алматы 15 февраля 2018 года на бесплатном семинаре «Управление продажами: построение эффективной системы» спикеры поделятся секретами, как с помощью современных бизнес-инструментов можно улучшить работу сайта, организовать продажи по оптимальным ценам и дадут инструкции по правильной интеграции CRM с 1С и другими программами.

Где: г. Алматы, Кунаева 77, БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал

Когда: 15 февраля, с 14:00 до 18:00

Семинар бесплатный, но для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться.

Семинар будет интересен:

• Владельцам бизнеса и руководителям компаний, желающим не только создать успешный коллектив, улучшить работу компании и научиться совершать большие продажи.

• Руководителям департаментов отдела продаж и маркетинга.

Основные темы семинара:

1. «Управление задачами, проектами, коммуникациями»

Сармантай Касенов, директор «1С-Битрикс Казахстан»

• Как наладить совместную работу над сложными проектами и контролировать сроки?

• Как оперативно получать обратную связь от сотрудников?

• Как контролировать сроки выполнения задач?

2. Пошаговый план увеличения продаж и внедрение CRM

Владимир Денисов, директор «iLab»

• Пять причин отсутствия продаж

• Инструменты анализа рынка и своей компании

• Как выявить точки роста и мотивировать продавцов

• Семь ключевых навыков менеджера по продажам

• Как быстро внедрить CRM и увеличить продажи

3. «Клиентский опыт или за что люди готовы платить. Высокий доход как благодарность рынка»

Александр Савельев, управляющий директор страховой компании «Amanat»

• Что мы продаем? В каком случае клиент платит и не торгуется

• Ценность продукта/услуги. Как повысить ее для себя. Чтобы продавать еще дороже

• Боль клиента и ее концепция. Учимся видеть проблемы рынка, связанные с нашим товаром/услугой

• Техники называния цены. Озвучивание цены. Игра на поле ценностей клиента

• Возражения в переговорах. Причины их возникновения. Учимся вести переговоры так, чтобы никогда не слышать возражений. Что делать, если клиент возражает?

Участие в семинаре возможно только при регистрации.



Все вопросы по тел: +7 727 328 24 24

Организатор: 1С-Битрикс Казахстан