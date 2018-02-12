Управление продажами: построение эффективной системы
Семинар пройдет:15 февраля, с 14:00 до 18:00, в БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал.
В Алматы 15 февраля 2018 года на бесплатном семинаре «Управление продажами: построение эффективной системы» спикеры поделятся секретами, как с помощью современных бизнес-инструментов можно улучшить работу сайта, организовать продажи по оптимальным ценам и дадут инструкции по правильной интеграции CRM с 1С и другими программами.
Где: г. Алматы, Кунаева 77, БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал
Когда: 15 февраля, с 14:00 до 18:00
Семинар бесплатный, но для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться.
Семинар будет интересен:
• Владельцам бизнеса и руководителям компаний, желающим не только создать успешный коллектив, улучшить работу компании и научиться совершать большие продажи.
• Руководителям департаментов отдела продаж и маркетинга.
Основные темы семинара:
1. «Управление задачами, проектами, коммуникациями»
Сармантай Касенов, директор «1С-Битрикс Казахстан»
• Как наладить совместную работу над сложными проектами и контролировать сроки?
• Как оперативно получать обратную связь от сотрудников?
• Как контролировать сроки выполнения задач?
2. Пошаговый план увеличения продаж и внедрение CRM
Владимир Денисов, директор «iLab»
• Пять причин отсутствия продаж
• Инструменты анализа рынка и своей компании
• Как выявить точки роста и мотивировать продавцов
• Семь ключевых навыков менеджера по продажам
• Как быстро внедрить CRM и увеличить продажи
3. «Клиентский опыт или за что люди готовы платить. Высокий доход как благодарность рынка»
Александр Савельев, управляющий директор страховой компании «Amanat»
• Что мы продаем? В каком случае клиент платит и не торгуется
• Ценность продукта/услуги. Как повысить ее для себя. Чтобы продавать еще дороже
• Боль клиента и ее концепция. Учимся видеть проблемы рынка, связанные с нашим товаром/услугой
• Техники называния цены. Озвучивание цены. Игра на поле ценностей клиента
• Возражения в переговорах. Причины их возникновения. Учимся вести переговоры так, чтобы никогда не слышать возражений. Что делать, если клиент возражает?
Участие в семинаре возможно только при регистрации.
Все вопросы по тел: +7 727 328 24 24
Организатор: 1С-Битрикс Казахстан
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