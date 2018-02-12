У алматинцев изымут участки для строительства БРТ и пробивки проспекта Абая

Принято решение об отчуждении земельных участков у собственников в Алматы для строительства БРТ и пробивки проспекта Абая, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие постановления за номерами 1/1-292 и 1/1-290 опубликованы на сайте газеты «Вечерний Алматы».

Согласно тексту первого документа, у владельцев заберут участки, находящиеся в Ауэзовском районе от улицы Желтоксан, по улицам Тимирязева, Жандосова, Сулейменова, Мустафина до улицы Саина.

Второе постановление регулирует принудительное изъятие земель для пробивки проспекта Абая.

Изымут землю у жителей двух районов города - Наурызбайского и Ауэзовского, расположенные по проспекту Абая, от улицы Момышулы до границ города.

Выплатами компенсаций за изъятые участки обязали заниматься городское управление земельных отношений.