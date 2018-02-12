Это долгожданная медаль, выстраданная многолетним трудом - Мухамедиулы поздравил Галышеву

Министр культуры и спорта Республики Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы поздравил Юлию Галышеву с бронзовой медалью Олимпийских игр-2018, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Поздравляю Вас с бронзовой медалью XXIII Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Это долгожданная медаль, выстраданная многолетним трудом. Своим выступлением Вы доставили истинную радость всем любителям этого вида спорта, продемонстрировали силу духа и подлинное мастерство. Желаю Вам и дальше радовать нас своими яркими спортивными достижениями. Казахстанский народ гордится Вами. Счастья, здоровья и удачи!", - говорится в тексте поздравления.

Также министр в своей социальной сети Facebook поздравил всех казахстанцев с первой олимпийской медалью в Пхёнчхане.

Отметим, Юлия Галышева с результатом 77.40 выиграла бронзовую медаль олимпийских игр. Второе место у канадки Жюстин-Дюфор-Лапонт, золото завоевала францезская спортсменка Пьеррин Лаффонт. Напомним, это первая олимпийская медаль в истории казахстанского фристайла.

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Фото: zakon.kz.