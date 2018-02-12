В Казахстане снизилась смертность, сообщил Минздрав

В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан подводят промежуточные итоги Государственной программы развития здравоохранения РК «Денсаулық», сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра РК.

Программа стартовала в 2016 году и рассчитана на 2016-2019 годы. Ее реализация обеспечит поэтапное внедрение стандартов стран ОЭСР в сфере здравоохранения.

Главная цель программы состоит в увеличении к 2020 году ожидаемой средней продолжительности жизни населения Казахстана до 73 лет.

По информации министерства здравоохранения РК, по итогам 2017 года общая продолжительность жизни казахстанцев составила 72,41 лет. Общая смертность снизилась на 2,6%, младенческая смертность — на 6,4%, материнская смертность — на 5,5%, смертность от туберкулеза — на 11,8%, от злокачественных новообразований — на 5,7%, несчастных случаев — на 8,7%.

Госпрограмма разделена на семь основных направлений.

Так, в рамках развития общественного здравоохранения сформирована служба общественного здоровья.

«Миссией службы является охрана и укрепление здоровья населения Казахстана через признанные методы воздействия. Деятельность службы будет направлена на достижение трех ключевых целей. Первая цель — проведение аналитической работы по широкомасштабному мониторингу и надзору как за инфекционными болезнями, так и за неинфекционными болезнями. Вторая цель — реализация мер по укреплению здоровья. И третья цель заключается в институциональном развитии Службы общественного здоровья», — сказал на одном из заседаний Правительства РК министр здравоохранения Елжан Биртанов.

В Минздраве уже создан департамент общественного здоровья. В будущем планируют открыть национальный центр охраны общественного здоровья.

На уровне ПМСП в целях повышения качества медицинского обслуживания детей от 0 до 6 лет и снижения нагрузки на врача общей практики до 1500 прикрепленного населения проводится работа по восстановлению педиатрических участков.

В 2017 году создано свыше 100 новых педиатрических участков.

Проект реализован во всех 16 регионах, в 2 раза (с 3 до 7 тыс.) увеличилось число пациентов, участвующих в проекте.

Также в 2017 году расширен перечень заболеваний, по которым выдаются лекарственные средства на бесплатной основе.

Так, в список лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи вошел 661 препарат, в том числе вакцины от брюшного тифа, вирусного гепатита «В», кори, краснухи, туберкулеза, профилактики гриппа, клещевого энцефалита и тд.

Кроме того, утвержден список лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых только для оказания медицинской помощи на амбулаторном уровне, в котором значится 190 препаратов.

В списке изделий медицинского назначения — 288 наименований.

По итогам 2017 года на амбулаторном уровне обеспечены лекарствами порядка 2,5 млн больных, в 2018 году запланировано обеспечение 3,8 млн больных.

В рамках работы по обеспечению качества медицинских услуг функционирует Объединенная комиссия по качеству медицинских услуг (ОКК). Количество представителей НПО в ОКК составило 43%.

Также проводится аккредитация профессиональных медицинских ассоциаций с целью оценки их деятельности на соответствие установленным критериям для отбора и дальнейшей передачи им некоторых функций государственного органа.

В целом планируется передача 14 функций в конкурентную среду.

Фармацевтический рынок Казахстана по оценкам экспертов в 2016 году составил более 458 млрд тенге, расходы государства на стационарное и амбулаторное лекарственное обеспечение составили более 181 млрд тг в примерно равной пропорции.

По итогам 2016 года в Казахстане зарегистрировано 7690 торговых наименований лекарственных средств.

Как отметил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, по поручению Главы государства реализованы дополнительные меры по поддержке отечественных производителей и фармацевтической промышленности.

Совместным приказом восьми заинтересованных государственных органов была утверждена «Инструкция информационного взаимодействия по обмену данными между государственными органами в рамках ОСМС».

С 1 июля 2017 года НАО «Фонд социального медицинского страхования» начал аккумулирование отчислений и взносов в системе ОСМС. На 18 января 2018 года сумма взносов в Фонд составила 33,8 млрд тг за более чем 5,2 млн человек, из них доля отчислений составила 82%, доля взносов — 18%.

Заключены договора с 1 385 поставщиками медицинских услуг, из них количество частных организаций 594.

Два года реализации государственной программы «Денсаулық» выдались продуктивными и насыщенными.