Юлия Галышева: На соревновании я выступала в специальном лангете

Юлия Галышева, выигравшая историческую для Казахстана олимпийскую медаль во фристайле-могуле, поделилась ощущениями, которые испытывала до и во время бронзового олимпийского старта, сообщает МИА «Казинформ».

- Меньше чем за месяц до Олимпиады Вы получили травму руки, был наложен гипс. Болела ли рука во время олимпийских соревнований? Ехали в гипсе?

- Рука, как ни странно, не болела на тренировках, но в день старта она не переставала обращать на себя внимание. Я почти все время о ней думала.

На соревновании выступала в специальном лангете, так как гипс не помещался в перчатку и его пришлось снять. После катания я его одеваю - рука еще заживает.

- Как настраивались перед стартом? Есть ли какие-то приметы, действия, которые делаете в день старта?

- Перед стартом настрой был как и всегда - выспаться, а как проснусь, просто слушать музыку. Утром в день старта поиграли в футбол командой на парковке в олимпийской деревне и отправились на старт.

Примет нет никаких, я просто всегда боюсь опоздать и всегда собираюсь рано.

- Финал-1 был для Вас не самый удачный. Что вам сказала тренер Елена Круглыхина перед финалом-2 и прямо перед самым стартом в финале-3?

- Хотя я никогда не волнуюсь перед стартом, но в этот раз я впервые испытывала сильное волнение. Елена Круглыхина делала так, чтобы я не волновалась. Тренер всегда говорит мне про мои ошибки, требует, чтобы я их исправила по максимуму, так как я забываю о них частенько.

- Что чувствовали перед финалом-3? Что нужно было поменять в своем прокате для успеха?

- Перед уже финалом 6-ки лучшее я была спокойна, как и всегда раньше. Просто проехала, как была готова. Конечно, можно было бы и лучше, но звезды сошлись именно так. Ведь я была сначала на грани попадания в 6-ку, а потом на грани попадания на пьедестал.

- Играла ли музыка в наушниках? Если да, то какая песня?

- Наушники были в день старта в моих ушах с тех пор, как я вышла с комнаты! Позже узнаете мой олимпийский репертуар без цензуры, и наверно многих он повергнет в шок (улыбается).

- Чувствуете ли, что сотворили историю, взяли особую награду?

- Это заслуга всего Казахстана - не только моей семьи, тренеров. Это медаль нашей страны. Как я уже говорила, для меня Олимпиада - такие же соревнования, как Кубок мира. Здесь участвуют те же спортсмены, с которыми мы конкурируем весь сезон. Только на Олимпиаде больше камер и внимания. У меня будет теперь статус спортсменки, которая завоевала медали на всех значимых международных стартах.

- Поедете ли на Олимпиаду-2022 в Пекин?

- Насчёт Игр-2022 будет виднее ближе к началу сезона. Сейчас нужно завершить этот, выступить на оставшихся Этапах Кубках мира.

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Фото: inform.kz