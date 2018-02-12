Назначен заместитель председателя КГА МИР РК
Заместителем председателя Комитета гражданской авиации МИР РК назначен Альжанов Айбек Куанышевич, передает Zakon.kz со ссылкой на публикацию ведомства в Facebook.
Он в 2003 году закончил Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет. В 2005-2007 годах обучался в Академии государственной службы при президенте РК. В течении последних 10 лет проработал в авиакомпании «Евро-Азия Эйр». Последняя должность - первый заместитель председателя правления авиакомпании «Евро-Азия Эйр».
Айбек Альжанов будет курировать экономический блок Комитета гражданской авиации МИР РК.
12 февраля 2018, 10:26
Источник, интернет-ресурс: Социальная сеть
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