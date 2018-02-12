Обязательные пенсионные взносы казахстанцев достигли уже 719 миллиардов тенге, на 38% больше, чем годом ранее

В 2017 году количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС), на которых имеются пенсионные накопления, выросло на 0,8%, до 9,9 миллиона. Из них 9,4 млн (95,3%) относятся к сегменту обязательных пенсионных взносов. Накопления по обязательным пенсионным взносам за год выросли на 16%, до 7,6 трлн тг.

По обязательным профессиональным пенсионным взносам накопления выросли на 41,4%, до 142,4 млрд тг. Количество ИПС в секторе достигло 431,9 тыс.

По добровольным пенсионным взносам в 2017 году накопления выросли на 1,9%, до 1,7 млрд тг. Количество ИПС вкладчиков уменьшилось с 36,5 до 35,5 тысячи.

Основные поступления в ЕНПФ за 2017 год пришлись на обязательные пенсионные взносы и инвестиционный доход. Обязательные пенсионные взносы составляют 53,1% от всех поступлений, рост за год - на 38,3%, до 718,7 млрд тг.

Инвестиционный доход за год вырос на 12,5%, до 597,3 млрд тг. Доля от всех поступлений составляет 44,1%. Примечательно, что ранее, по итогам 2015-2016 годов, инвестдоход лидировал по объему поступлений.

Прочие поступления (по обязательным профессиональным и добровольным взносам, пени и штрафы, и т.д.) выросли за год на 7,8%, до 37,3 млрд тг.

Основная часть выбытий из ЕНПФ приходится на пенсионные выплаты - 81,9% или 211,1 млрд тг, рост за год - на 24,4%.

Комиссионное вознаграждение ЕНПФ от инвестиционного дохода составило за 2017 год 28,1 млрд тг (-33,8% за год), от пенсионных активов - 18,7 млрд тг (+15,9% за год). В итоге, чистый инвестиционный доход составил 550,6 млрд тг, рост за год - на 16,5%.

Большая часть пенсионных выплат за 2017 год пришлась на получателей, имеющих пенсионные накопления на ИПС, открытых в ЕНПФ по графику - 136,3 млрд тг.

На выплаты в связи с выездом за пределы РК пришлись 26,8 млрд тг. Кроме того, на переводы в страховые компании пришлось 26,1 млрд тг, пенсионные выплаты наследникам и другие единовременные выплаты составили 22 млрд тг.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы», минимальная пенсия с 1 января 2018 года составит 33 745 тенге, размер базовой пенсионной выплаты - 15 274 тенге*.

Размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с начала 2018 года будут повышены на 8%.

Одним из нововведений в 2018 году также станет назначение базовой пенсии с 1 июля 2018 года по новой методике в зависимости от стажа участия в пенсионной системе.

*по данным www.24.kz