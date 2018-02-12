Обзор рефинансирования потребительских займов БВУ РК за февраль 2018 года

Кредитный рынок в РК развивается за счет займов физическим лицам. После нескольких лет непрерывного роста, корпоративные займы в 2017 году уменьшились на 7,4% год-к-году, и составили 8,2 трлн тг.

Розничные кредиты, напротив, в 2017 году показали стремительный рост - сразу на 12,3% за год, до 4,5 трлн тг. Доля займов физлиц в ссудном портфеле увеличилась за год с 31,4% до 35,7%.

Рост портфеля займов физлицам обусловлен резким увеличением объема потребительских кредитов - на 15,2% за год, до 2,9 трлн тг. Доля потребов от розничных займов составила по итогам 2017 года уже 64,4%, против 62,8% годом ранее.

Примечательно, что показатели «чистоты» кредитных портфелей физлиц - вполне приемлемы. Так, объем просрочки составил всего 8,4% для всех розничных займов, и лишь 7,3% - в сегменте потребкредитования.

В условиях переключения банковского сектора на розницу, усиливается не только конкуренция за новых заемщиков, но и борьба за уже вовлеченных в кредитование клиентов БВУ.

Рефинансирование уже существующих займов - действенный способ привлечь новых клиентов, сохранить низкие показатели просрочки в быстрорастущей сфере потребкредитования, и при этом обеспечить высокие темпы роста самого портфеля.

Всего рефинансирование потребительских кредитов предлагают 12 БВУ из 32 на рынке РК. Однако лишь 6 БВУ из них готовы предоставить займы без обеспечения, наиболее доступные для клиентов, желающих снизить кредитную нагрузку. Рефинансировать имеющиеся кредиты по более выгодным ставкам, и при этом получить дополнительный заем можно уже лишь у 5 банков, однако один из них работает только со своими клиентами (в рамках зарплатных проектов или с пенсионерами, получающими через этот банк пенсию).

4 БВУ предлагают рефинансирование кредитов всем надежным заемщикам без ограничений: АТФБанк, Нурбанк, Альфа-Банк и Qazkom.

Примечательно, что в условиях растущей конкуренции сегмент рефинанса становится максимально клиентоориентированным. Так, к примеру, АТФБанк предлагает по специальной акции в подарок до 100 000 тенге, при рефинансировании займа со сроком более 36 месяцев, и на сумму свыше 1,5 млн тг.

Максимальный срок займа в сегменте рефинансирования - до 60 месяцев у АТФБанка, Нурбанка и Qazkom, и 48 месяцев - у Альфа-Банка и Нурбанка (для клиентов от 21 до 23 лет).

Самая низкая эффективная ставка рефинансирования на рынке у Qazkom - от 20,6%, следом идет АТФБанк - от 21,8%.

Максимальная сумма займа у всех 4 БВУ - до 5 млн тг, однако у Нурбанка действует дополнительное ограничение для клиентов от 21 до 23 лет - до 1 млн тг.