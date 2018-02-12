Британка 20 лет пила колу, чтобы доказать ее безопасность - получилось наоборот

Жительница Британии в течение 20 лет пила кока-колу ради эксперимента, передает Белта.

Женщина хотела доказать безопасность этого напитка. Донна Ганнер выпивала несколько десятков банок кока-колы в день, превышая суточную норму калорий в два раза. Проводить эксперимент над собой ее никто не заставлял. Это было ее личное решение. Дозу напитка она также выбрала сама.

Сейчас женщине 51 год. Она поправилась до 54 размера и заработала себе диагноз "сахарный диабет". Теперь она жалеет о том, что собственноручно убила свое здоровье.

Фото: Likar.info