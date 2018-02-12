Об изменениях в составе Правления АО «ForteBank»

Решением Совета директоров АО «ForteBank» от 9 февраля 2018 года прекращены полномочия Магжана Ауэзова в качестве Председателя Правления банка в связи с предложением его кандидатуры на должность члена Совета директоров с последующим выдвижением на пост Председателя Совета директоров.

Совет директоров банка назначил Председателем Правления АО «ForteBank» Гурама Андроникашвили, ранее занимавшего должность Первого Заместителя Председателя Правления. Жумабек Мамутов, ранее занимавший должность Заместителя Председателя Правления АО «Банк Kassa Nova», назначен на должность Заместителя Председателя Правления АО «ForteBank».

«За год работы Магжан Ауэзов выполнил поставленные перед ним задачи и вывел ForteBank в топ-5 банков страны. На следующем этапе он, с его глубоким знанием финансового сектора, сосредоточится на стратегических задачах банка в своей новой роли в Совете директоров. Назначение Гурама Андроникашвили на должность Председателя Правления продиктовано его обширным опытом в международных финансовых институтах и активным участием в развитии банка с момента его создания. Его задача - продолжить динамичное развитие ForteBank как лидера банковского сектора Казахстана», - прокомментировал назначения мажоритарный акционер АО «ForteBank» Булат Утемуратов.