Избран новый президент Казахстанской федерации футбола

В Астане состоялась Внеочередная Конференция Казахстанской федерации футбола.

В ней приняли участие члены Исполнительного Комитета и федерации, делегаты УЕФА и региональных футбольных федераций, а также представители СМИ.

На Конференции президент организации Сеильда Байшаков официально подал в отставку. Ему было присвоено звание «Почетный деятель Казахстанской федерации футбола».

Члены Профессиональной футбольной лиги Казахстана - представители футбольных клубов, а также региональные федерации футбола выдвинули кандидатуру Адильбека Джаксыбекова на пост президента Казахстанской федерации футбола. Участники Конференции отметили позитивную работу Джаксыбекова на различных государственных постах, а также имеющийся положительный опыт управления в качестве президента главного футбольного органа страны.

Делегаты Конференции единогласно проголосовали за кандидатуру Адильбека Джаксыбекова. По итогам голосования Джаксыбеков был избран президентом Казахстанской федерации футбола сроком на четыре года.