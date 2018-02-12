Избран новый президент Казахстанской федерации футбола
В Астане состоялась Внеочередная Конференция Казахстанской федерации футбола.
В ней приняли участие члены Исполнительного Комитета и федерации, делегаты УЕФА и региональных футбольных федераций, а также представители СМИ.
На Конференции президент организации Сеильда Байшаков официально подал в отставку. Ему было присвоено звание «Почетный деятель Казахстанской федерации футбола».
Члены Профессиональной футбольной лиги Казахстана - представители футбольных клубов, а также региональные федерации футбола выдвинули кандидатуру Адильбека Джаксыбекова на пост президента Казахстанской федерации футбола. Участники Конференции отметили позитивную работу Джаксыбекова на различных государственных постах, а также имеющийся положительный опыт управления в качестве президента главного футбольного органа страны.
Делегаты Конференции единогласно проголосовали за кандидатуру Адильбека Джаксыбекова. По итогам голосования Джаксыбеков был избран президентом Казахстанской федерации футбола сроком на четыре года.
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