Школьник упал в люк в Кокшетау

Канализационный колодец, в который провалился семилетний мальчик возле школы, оказался безхозным.

В Кокшетау экстренные службы спасли провалившегося в канализационный люк семилетнего школьника, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в пригороде Кокшетау в селе Красный Яр в минувшую пятницу. Ученик второго класса средней школы №2 упал в канализационный люк, который находится возле учебного заведения.

Ребенка извлекли из канализационного колодца спасатели. Мальчик не получил ушибов и травм, поэтому в госпитализации не нуждался. Как только его вызволили из колодца, он сразу пошел на уроки.

В городском УЧС напомнили, что за состоянием сетей должны следить собственники и предприятия ЖКХ. В ведомстве затруднились ответить, кому принадлежит люк, в который провалился школьник.

В ювенальной полиции добавили, что по этому факту проводится проверка.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Lada.kz