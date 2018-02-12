Блогер Варламов об Алмате: Нам есть чему поучиться!

Российский блогер Илья Варламов, известный по критике города Алматы, опубликовал новую статью о плюсах города "Хорошая Алма-Ата: нам есть чему поучиться!", передает Zakon.kz.

"В Алмате всегда светит солнце! После серой Москвы это просто праздник какой-то! Я уже начал забывать, что такое зимнее солнце, но Казахстан вернул мне веру в чудеса! Многие мои читатели из Алматы ждали жесткой критики, но сегодня я вынужден похвалить город. Алмата начала проводить очень правильные реформы! Многие города на постсоветском пространстве сильно поменялись, взять тот же Баку. Но мало кто брал курс на город, удобный для людей. Несколько лет назад подобные реформы начались в Москве, и вот Алмата идет по тому же пути!" - написал он.

По словам Варламова, в отличие от многих российских городов, зимой Алматы не вымирает, а продолжает нормально жить и функционировать. Например, тут все так же работает муниципальный велопрокат, и многие люди пользуются им даже в снежную погоду. В Москве осенью все велосипеды отвозят на склад, так как мэрия считает, что зимой никто кататься не будет. В Алмате в акимате "сидят продвинутые люди", которые понимают, что на велосипеде можно ездить по городу круглый год!

"Надеюсь, Собянин побывает в Казахстане, посмотрит, как там работает прокат, и перестанет убирать в Москве зимой велосипеды", - отметил блогер.

То же самое касается уличных веранд кафе и ресторанов, добавил он. Несмотря на морозы они продолжают работать. В России, если предприниматель решит сделать перед своим заведением уличную террасу зимой, его оштрафуют и заставят ее демонтировать. Считается, что уличная терраса должна быть только летом.

Варламову понравились городские бесплатные катки, уличные кулинарии, реконструкция подземных переходов, автобусные остановки, алматинские троллейбусы, постаматы и, конечно, горнолыжный курорт "Шымбулак".

"Не посетить Шымбулак во время поездки в Алматы — это все равно, что не приехать на Красную поляну во время визита в Сочи. Шымбулак встречает гостей инструкциями на трех языках о том, как вести себя при террористической опасности. Лишним не будет! Вообще в плане архитектуры все очень неплохо сделано! Был приятно удивлен дизайном построек. Прямо Франция! Красота", - написал он.

Фото: varlamov.me