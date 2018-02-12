Wheelsandmore добавило мощности суперкару Ferrari 812 Superfast

Известное автомобильное ателье Wheelsandmore подготовило пакет обновлений для высокопроизводительного итальянского купе Ferrari 812 Superfast, благодаря которым атмосферный двигатель 6.5 V12 стал немного мощнее.

Одно их главных обновлений – новая выхлопная система с регулируемым клапаном, новыми трубами и новыми каталитическими преобразователями, благодаря чему мощность стокового мотора 6.5 V12 увеличилась до 820 сил и 733 Нм крутящего момента.

Напомним, что в стандартной версии силовой агрегат итальянского купе способен генерировать 800 сил и 718 Нм. При этом в компании Wheelsandmore рассказали, что в ближайшее время для модели Ferrari 812 Superfast будут доступны другие механические компоненты, включая турбокомпрессоры.

К сожалению, в настоящий момент нет точных данных о динамических характеристиках 820-сильного купе Ferrari 812 Superfast by Wheelsandmore. Стандартная модель ускоряется с 0 до 100 км/ч за 2,4 секунды, а её максимальная скорость достигает 340 км/ч.

Помимо всего прочего, модернизированный автомобиль Ferrari 812 Superfast by Wheelsandmore получил новую заниженную подвеску и модифицированную систему подъёма передней оси.

Кроме этого, тюнер укомплектовал высокопроизводительную итальянскую машину набором уникальных 21-дюймовых колёсных дисков FIWE с покрышками Pirelli P Zero. Стоимость такой опции составляет €12 597. Также для итальянского суперкара доступны колёсные диски Fork и 6Sporz, размерностью 21 и 22 дюйма.

Via livecars