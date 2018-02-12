Минизини: Дебютировать на сцене альма-матер - ГАТОБ им. Абая – большая честь для нас

Два дебюта состоялись на сцене ГАТОБ имени Абая 11 февраля у солистов «Астана Опера» меццо-сопрано Малики Минизини и баритона Ержана Саипова. Артисты блестяще представили партии Карлыгаш и Кокпая в опере «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди, сообщает Zakon.kz.

"Выступать в национальной опере – всегда ответственно, потому что ты должен достойно представить одно из выдающихся достижений музыкального искусства Казахстана, правильно интерпретировать шедевр, созданный композиторами А. Жубановым и Л. Хамиди. Я долго работала над партией Карлыгаш, это значимая роль, она сложна с актерской стороны. Моя героиня обладает невероятным чувством юмора, умом, чуткостью и нежностью. Первое появление Карлыгаш на сцене должно создать радостное, позитивное настроение. Мы с Кокпаем вносим новые праздничные эмоции в спектакль, так как Абай дает нам задание - провести беташар, подготовиться к свадьбе. Хочу поблагодарить маэстро Алана Бурибаева за доверие и поддержку. Было очень комфортно работать с коллегами, которые уже не раз исполняли эту оперу, они давали нам с Ержаном Саиповым ценные советы. Для нас очень важно, что этот дебют состоялся в рамках гастролей именно на сцене альма-матер - ГАТОБ им. Абая, это большая честь для нас", - сказала после выступления солистка «Астана Опера» Малика Минизини.

Оперный шедевр создан по мотивам либретто великого писателя Мухтара Ауэзова. В основе повествования – драматические события из жизни великого казахского поэта, просветителя и философа Абая Кунанбаева (1845-1904).

"Мы с супругой – постоянные зрители ГАТОБ имени Абая. Часто слушаем эту оперу в исполнении алматинской труппы, но сегодняшний спектакль запомнится нам надолго. Эту постановку можно назвать вершиной осмысления национальной классики. Удивительно, что опера сохранила первоначальный авторский вариант. В сцене, когда потрясающей красоты библиотека раскрылась, слышался всеобщий восторг публики, зал невероятно удивился! Конечно, мы оценили молодых вокалистов, сегодня был сильный состав исполнителей. Они уверенно представили каждый свою партию, у них прекрасная подготовка", - отметили Азамат и Динара Саликовы.

Напомним, что главные партии сегодня представили - Заслуженный деятель Казахстана Жанат Шыбыкбаев, в роли Айдара – Заслуженный деятель Казахстана Нурлан Бекмухамбетов, Ажар – Заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова. Карлыгаш –лауреат международных конкурсов Малика Минизини. Кокпай - Ержан Саипов, Сырттан –лауреат многих международных конкурсов Болат Есимханов и другие.

Дирижер-постановщик - Заслуженный деятель Казахстана Алан Бурибаев, главный хормейстер «Астана Опера» - Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов, режиссер-постановщик - Джанкарло Дель Монако (Италия).

Гастроли «Астана Опера» в Алматы проходят с 10 по 18 февраля в рамках программы Президента РК Нурсултана Назарбаева «Рухани жаңғыру» («Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания») по международному проекту «Современная казахстанская культура в глобальном мире» при организации Министерства культуры и спорта РК.

Фото: Астана Опера