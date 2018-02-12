Глава МВФ признала неизбежным регулирование операций с криптовалютами
МВФ активно пытается предотвратить использование цифровых валют для отмывания денег.
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард назвала неизбежным международное регулирование операций с криптовалютами. Об этом директор-распорядитель сообщила в интервью CNN Money, передает РБК.
«Безусловно, это область, где необходимо международное регулирование и надлежащий контроль», — сказала Лагард. Она добавила, что МВФ активно пытается предотвратить использование цифровых валют для отмывания денег или финансирования терроризма.
«Но регулирующие органы должны сосредоточиться скорее не на юридических лицах, а на отдельных операциях, кто и как их проводит, есть ли у них на это лицензия», — пояснила Лагард.
В начале февраля курс одной из самых популярных криптовалют — биткоина — опустился ниже отметки в $9,4 тыс. впервые с конца ноября 2017 года. 2 февраля рынок криптовалют продемонстрировал мощное падение — его общая капитализация составляла около $410 млрд, потеряв за сутки $60 млрд.
Фото: Журнал Житомира
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