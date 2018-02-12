Назначен новый руководитель драмтеатра имени Мухтара Ауэзова в Алматы

Приказом министра культуры и спорта Республики Казахстан известный казахстанский театральный режиссер Асхат Маемиров назначен директором Государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

Асхат Маемиров – Заслуженный деятель Казахстана, доктор философии (PhD), обладатель Президентской стипендии «Болашак». Выпускник Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. В 2008 году обучался в Университете Сарбонна-3, прошел стажировку в Парижской национальной консерватории драматического искусства во Франции. В 2010 году защитил степень магистра театрального искусства в Российской академии театрального искусства ГИТИС.

Трудовую деятельность начал режиссером Западно-Казахстанского областного казахского драматического театра, заведующим отделением «Актерское искусство» Уральского музыкального колледжа имени Курмангазы, деканом факультета «Театральное искусство» Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова, доцентом кафедры «Актерского мастерства и режиссуры» Казахского национального университета искусств. В круг его научных интересов входят актуальные вопросы современной режиссуры, театрального искусства, драматургии, история развития казахского искусства,

Входит в число современных арт-менеджеров отечественной культуры, руководил ведущими организациями культуры и искусства – АО «Фонд духовного развития Казахстана», АО «Қазақ әуендері». В 2017 году возглавил одну из крупнейшую музыкальных организаций Казахстана – Государственную концертную организацию «Қазақконцерт». Является художественным руководителем нового столичного театра «Астана Мюзикл» и вице-президентом Ассоциации театров Казахстана.

Творческая деятельность Асхата Маемирова тесно связана с театральным искусством. Он выступил режиссером-постановщиком таких спектаклей, как «Черная бурка» (Г.Хугаев) в ТЮЗе имени Г.Мусрепова, «С любимыми не расствайтесь» (А.Володин), «Отец и сын» (Б.Беделхан) в Театре им. Ауэзова, а также казахстанских мюзиклов «Ромео и Джульетта» (Ж.Пресгурвик), «Кыз Жибек» (Е.Брусиловский), «Астана» (Б.Гафу, А. Оренбургский).

Известный казахстанский режиссер неоднократно представлял театральное искусство Казахстана на международной сцене Участвовал в театральных фестивалях, симпозиумах, форума в Австрии, Бельгии, Германии, Израиле, России, США, Турции, Франции и др. В 2009 году впервые в истории отечественных казахских театров спектакль «Случай в зоопарке» (реж. А.Маемиров) стал Лауреатом 1-го Международного театрального фестиваля имени М.Чехова в Нью-Йорке (США). В 2017 году его спектакль «Ахико из Актаса» (реж. А.Маемиров) с большим успехом прошел в Токио (Япония). В конце прошлого года в рамках европейского турне «Театр Великой степи» мюзикл «Кыз Жибек»(реж. А. Маемиров) с восхищением принимали зрители в пяти столицах мира – Брюсселе, Париже Вене, Берлине и Москве.

Фото МКС РК