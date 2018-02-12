Смысл и традиции Масленицы

Даты Масленой недели подвижны и зависят от Пасхи: Масленица начинается за 56 дней до христианского праздника. В 2018 году Масленица выпадает на 12–18 февраля, передает ТАСС.

О том, каково истинное значение Масленицы и чем могут побаловать себя православные в преддверии Великого поста, — в материале РИА Новости.

Не языческий праздник

"Понятие масленичной или сырной недели связано с пасхальным циклом праздников, который сформировался в православной церкви еще в середине первого тысячелетия от Рождества Христова. Поэтому говорить, что как таковая масленичная традиция — это традиция языческая, неверно", — утверждает профессор Московской духовной академии и семинарии протоиерей Максим Козлов.

По его словам, в прошлые столетия действительно происходило соединение "фольклорных и языческих представлений с представлениями религиозными, христианскими", однако со временем это сошло на нет. К ХIХ — началу ХХ века большая часть обрядов (например, сжигание Масленицы) утратила свое ритуальное значение и стала лишь развлечением. Хотя Масленица по-прежнему символизирует рубеж зимы и весны, последний всплеск сытой веселой жизни в преддверии длительного великопостного воздержания.

Чем "заговеться" перед постом?

Как ни странно, "обжорная" масленичная неделя — это уже наполовину пост: есть мясо православным не полагается. Зато можно каждый день радовать себя рыбой, яйцами, молоком, маслом, сыром и, конечно, блинами. А вот с развлечениями построже.

"В Западной Европе это было традиционное время карнавалов. У восточных христиан как такой карнавальной традиции не было, однако считалось, что это время, когда человек в разумных пределах позволяет себе отдохнуть. С тем, чтобы с новыми силами потом вступить в Великий пост", — поясняет Козлов.

Однако насельник Свято-Данилова монастыря игумен Гермоген (Ананьев) предостерегает от чрезмерного веселья. "Великий пост для человека — это маленький подвиг. На него нужно определенным образом настраиваться. Если человек вкусно ел, веселился, пил, а на следующий день должен идти в церковь, много часов молиться, думать о своих грехах — это тяжело", — говорит он.

Прощеное воскресенье

Кульминация масленичной недели — Прощеное воскресенье, последнее перед Великим постом. В этот день в православных храмах после вечернего богослужения совершается особый "чин прощения", когда священнослужители и прихожане, по древнему обычаю, просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост, примирившись со всеми.

В Прощеное воскресенье Церковь вспоминает трагедию, совершившуюся с человечеством на заре его истории, — изгнание Адама из Рая — и призывает всех покаяться в своих грехах, как это сделал изгнанный Адам (это воскресенье так и называют — "Адамово изгнание").

По традиции в последние четыре дня недели принято печь блины, а в воскресенье — устраивать гуляния. По словам игумена Гермогена (Ананьева), замечательно, что сейчас на Масленицу по всей стране в парках открывают праздничные площадки. "Люди могут поесть блинов и пообщаться друг с другом. В наше время, когда мы все разъединены, живое общение очень важно", — подчеркивает он.

"Но все-таки к этому празднику должен быть осмысленный подход. У нас любят отмечать какие-то события, не вкладывая в них духовный смысл. А главный смысл Масленицы — это духовная подготовка к предстоящему подвигу поста. Для православных это возможность благочестиво повеселиться", — считает игумен Гермоген (Ананьев).

С днями Масленицы связано много шуток, песен и пословиц: "Без блина не масляна", "На горах покататься, в блинах поваляться", "Не житье, а масленица", "Масленица объедуха, деньги приберуха", "Хоть с себя все заложить, а Масленицу проводить", "Не все коту масленица, а будет и Великий пост".

В народе Масленицу всегда ждали, ласково и кратко называли "пеpебуха", "объедуха", "касаточка", "сахарные уста", "целовальница", "веселая", "честная масленица", "пеpепелочка", "ясочка".

Масленичная неделя

Неделя делится на два периода. Узкая Масленица — понедельник, вторник и среда, и широкая Масленица — четверг, пятница, суббота и воскресенье. В первые три дня можно было заниматься делами по хозяйству, а с четверга все работы прекращались. Каждый день праздничного цикла имеет свое название и предназначение.

Понедельник — встреча. В этот день заканчивали постройку снежных гор, качелей, балаганов, из подручных материалов сооружалось чучело Зимы, которое насаживали на кол и возили по улицам. По традиции свекор со свекровью отправляли невестку к отцу и матери, а вечером сами приходили к сватам в гости и обсуждали время и место гуляний, определялся состав гостей. В первый день уже начинали печь блины, первый испеченный блин в понедельник отдавался малоимущим и на помин усопших.

Вторник — заигрыши. Многие масленичные обряды связаны со сватовством. Во вторник проводили смотрины. Если все складывалось удачно, то сразу после Пасхи, на Красную горку, игралась свадьба.

Среда — лакомка. Третий день Масленицы отличался богатыми столами с угощением для гостей. По традиции в этот день зять приходил к теще на блины, которые она пекла. У каждой хозяйки на Руси был особенный рецепт приготовления блинов, который передавался из поколения в поколение по женской линии. Блины пекли из пшеничной, гречневой, овсяной, кукурузной муки, добавляя в них пшенную или манную кашу, картофель, тыкву, яблоки, сливки.

Четверг — разгул. В первый день широкой Масленицы хозяйственные работы прекращались, и начиналось празднование: катались на санях и санках, устраивали кулачные бои и битвы за снежные города, пели колядки, жгли ритуальные костры и прыгали через огонь. Главным действием в четверг был штурм и дальнейший захват снежного городка.

Пятница — тещины вечерки. Этот день проводили в кругу семьи и близких. С ответным визитом теща приходила в гости к зятю.

Суббота — золовкины посиделки. Молодые невестки приглашали к себе золовок и других родственников мужа.

Воскресенье — прощеный день. В этот день просят прощения у родных и знакомых за нанесенные за год обиды. Кульминация Масленицы — сжигание на костре соломенного чучела, олицетворяющего уходящую зиму, под веселые возгласы и песни. Вечером поминали усопших и ходили на кладбище.

Фото: © Владимир Смирнов/ТАСС