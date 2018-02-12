В Китае обнаружили новый вид древнейшего иероглифического письма возрастом 4 тыс. лет

Китайские ученые обнаружили новый вид иероглифической письменности на обломке керамической чаши. Как сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая, возраст знаков оценивается в 4 тыс. лет, что делает их "старше" гадательных надписей "цзягувэнь", считавшихся до последнего времени наиболее ранним свидетельством китайской письменности и древнейшим видом письма в Восточной Азии, передает ТАСС.

Написанные тушью знаки, которые идентифицированы специалистами как три или четыре отдельных иероглифа, были найдены на керамике, обнаруженной при раскопках древнего города Гаоцзятайцзы. По мнению специалистов, они относятся к так называемой Культуре нижнего слоя Сяцзядянь (2200-1600 гг. до н.э.) в округе Чифэн (автономный район Внутренняя Монголия).

Раскопки проводились Институтом культурного наследия и археологии Внутренней Монголии и Университетом провинции Цзилинь. К настоящему времени палеографы Национального музея Китая подтвердили, что загадочные знаки были нанесены тушью при помощи кисти из шерсти.

По мнению специалистов, эти иероглифы на керамике, вероятно, использовались при проведении древних обрядов. "Считается, что гадательные надписи на костях и другие тексты возрастом 3 тыс. лет, написанные во времена династии Шан (1600-1027 гг. до н.э.), берут свое начало от письменности на керамике", - приводит телеканал слова сотрудника Института культурного наследия и археологии Внутренней Монголии Лянь Цзилиня.

Гадательные надписи

"Цзягувэнь" (дословно с китайского "знаки на панцирях и костях") - это гадательные надписи на костях животных и черепашьих панцирях, которые датируются XVI-XI в.в. до н.э. и относятся к эпохе поздней династии Шан. Как считают ученые, эти знаки являются одним из видов древней китайской письменности, от которых берут свое начало иероглифы. По мнению специалистов, эти записи зафиксировали предметы гадания древних оракулов, их предсказания, а также частично описывают политическую обстановку той эпохи.

Гадательные надписи являются наиболее ранним сохранившимся свидетельством китайской письменности и древнейшим видом письма в Восточной Азии. Они впервые были открыты и изучены учеными в 1899 году совершенно случайно.

Во времена династии Цин чиновник Ван Ижун заболел, и ему прописали лекарство традиционной китайской медицины - кости дракона или "лунгу", которые и были в действительности гадательными костями. Чиновник приобрел кости в аптеке, однако позже заметил на них необычные надписи, сохранил их и показал ученым, которые пришли к выводу, что это древний вид письменности. После им удалось установить, что кости были обнаружены в районе деревни Сяотунь возле города Аньян на месте, где располагалась столица древней династии Шан - город Инь.

К настоящему времени найдено более 156 тыс. подобных костей, на которых ученые обнаружили около 10 тыс. различных иероглифов. Однако, как считают специалисты, около половины из них являются лишь различными видами написания одних и тех же знаков. По этой причине ученые сходятся во мнении, что всего науке пока известно около 4,5 тыс. иероглифов "цзягувэнь". К настоящему времени палеографам удалось расшифровать более 2,8 тыс. знаков.

Фото: MirKitaya.ru