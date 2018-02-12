Новый Peugeot 508 дебютирует в Женеве

Отметим, что официальные представители французского бренда эту информацию не подтверждают, но и не опровергают. В свою очередь, новая 4-дверная модель Peugeot 508 непременно появится на российском рынке в течение 2019 года.

Как отмечают наши европейские коллеги, дизайн экстерьера седана Peugeot 508 нового поколения будет выполнен в стилистике концептов Instinct и Exalt. В основу автомобиля ляжет модульная «тележка» EMP2 (Efficient Modular Platform 2). Ожидается, что в гамму силовых агрегатов модели войдут бензиновые и дизельные моторы.

Другая информация о следующем поколении 4-дверного Peugeot 508 пока не доступна. Скорее всего, французский производитель рассекретит автомобиль в конце февраля посредством интернета.

Via livecars