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Новый Peugeot 508 дебютирует в Женеве

12 февраля 2018, 11:33

Мировая премьера седана Peugeot 508 нового поколения состоится в рамках грядущего Международного автосалона в Женеве-2018.

Отметим, что официальные представители французского бренда эту информацию не подтверждают, но и не опровергают. В свою очередь, новая 4-дверная модель Peugeot 508 непременно появится на российском рынке в течение 2019 года.

Как отмечают наши европейские коллеги, дизайн экстерьера седана Peugeot 508 нового поколения будет выполнен в стилистике концептов Instinct и Exalt. В основу автомобиля ляжет модульная «тележка» EMP2 (Efficient Modular Platform 2). Ожидается, что в гамму силовых агрегатов модели войдут бензиновые и дизельные моторы.

Другая информация о следующем поколении 4-дверного Peugeot 508 пока не доступна. Скорее всего, французский производитель рассекретит автомобиль в конце февраля посредством интернета.

Via livecars


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