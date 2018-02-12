Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Роберт де Ниро назвал США "страдающими от временного безумия"

12 февраля 2018, 11:35

Голливудский актер является давним критиком главы Белого дома Дональда Трампа.

Известный актер Роберт де Ниро назвал Америку "страдающей от временного безумия" во время выступления в Дубае по вопросу климатических изменений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

"Я говорю о своей стране, Соединенных Штатах Америки. Не хотелось бы говорить, что мы являемся "отсталой" страной, поэтому давайте просто скажем, что мы страдаем от случая временного безумия", - приводит агентство слова актера.

Ранее Роберт де Ниро отметился в числе других голливудских актеров, выступивших с критикой политики администрации Трампа.

Фото: uznayvse.ru


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...