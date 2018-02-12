Роберт де Ниро назвал США "страдающими от временного безумия"
Голливудский актер является давним критиком главы Белого дома Дональда Трампа.
Известный актер Роберт де Ниро назвал Америку "страдающей от временного безумия" во время выступления в Дубае по вопросу климатических изменений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.
"Я говорю о своей стране, Соединенных Штатах Америки. Не хотелось бы говорить, что мы являемся "отсталой" страной, поэтому давайте просто скажем, что мы страдаем от случая временного безумия", - приводит агентство слова актера.
Ранее Роберт де Ниро отметился в числе других голливудских актеров, выступивших с критикой политики администрации Трампа.
Фото: uznayvse.ru
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