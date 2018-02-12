Более половины швейцарцев против проведения Олимпийских игр 2026 года в Сьоне

Ранее США отказались от идеи подать заявку на проведение зимней Олимпиады в 2026 году.

Больше половины швейцарцев против подачи заявки на проведение в Сьоне зимних Олимпийских игр 2026 года. Согласно опросу медиахолдинга Tamedia AG, «против» высказались 43% респондентов, «скорее против» — еще 16%. В поддержку этой идеи выступили только 36% опрошенных, сообщает "Коммерсант".

При этом сама идея проведения Олимпиады в Швейцарии в целом также не нашла поддержки у граждан. 60% респондентов не хотят, чтобы в стране проводились Олимпийские игры. Также негативно швейцарцы отреагировали на вопрос «Должен ли Федеральный совет (правительство) оказать поддержку заявке "Сьон-2026" на сумму до одного миллиарда франков?». 78% опрошенных выбрали вариант «нет» и «скорее нет».

Ранее США отказались от идеи подать заявку на проведение зимней Олимпиады в 2026 году. Таким образом, за право проведения Олимпиады-2026 намерены поспорить Стокгольм, Саппоро (Япония), Сьон (Швейцария) и Калгари (Канада). Место проведения Игр будет выбрано летом 2019 года.

Фото: РИА Новости