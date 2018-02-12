Проверять переписку своих детей в соцсетях призвали карагандинцев

Управление образования Карагандинской области выступило с обращением к родителям после трагических случаев в Караганде и Темиртау.

Управление обращается с просьбой быть более бдительными, следить за поведением и настроением детей, а также просматривать личные страницы детей в социальных сетях, популярных мессенджерах и посещаемые ими сайты.

По информации управления, в организациях образования с прошлого года налажена работа по блокировке доступа учащихся школ к социальным сетям и сайтам с нежелательным контентом. Во всех организациях образования области на компьютерах установлена блокировка деструктивных сайтов. Кроме того, ведется анализ истории посещения учениками интернет-ресурсов со школьных компьютеров, что позволяет своевременно блокировать нежелательный контент.

"Последние два случая в Карагандинской области подтолкнули управление образования повторно обратиться к родителям с просьбой быть бдительнее, отслеживать контакты детей в мобильном телефоне и даже переписку", — отмечается в сообщении.

В настоящее время компетентные органы ведут расследование этих случаев: предстоит выяснить, повлияли ли на поступок погибших детей деструктивные игры или нет.

Управление образования рекомендует родителям обращать внимание на рисунки детей, записи на стенах в профиле соцсетей, круг друзей, переписку в мобильных телефонах. Рекомендовано просматривать историю посещений интернет-ресурсов, проводить разъяснительную работу с детьми о выборе в социальных сетях псевдонима, недопущения публикации личной информации и сведения к минимуму семейных фотографий. Это позволит уберечь детей и семью от последствий деструктивного влияния, добавили в ведомстве.

В управлении заметили, что главами организаций образования и педагогами проводится профилактическая работа среди родителей, однако только общими усилиями можно уберечь детей от ошибок.

"Поэтому просим родительскую общественность усилить свою бдительность и принять соответствующие меры по защите наших детей", — заключили в пресс-службе.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что ученица седьмого класса из Караганды погибла, пытаясь сделать селфи. Факт смерти подтвердили в городском отделе образования, однако отказались комментировать причину и обстоятельства произошедшего. Кроме того, в Темиртау было возбуждено уголовное дело по факту смерти десятилетнего ребенка. Досудебное расследование проводится по статье "Доведение до самоубийства".

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: flickr.