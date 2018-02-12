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Альнур Ермагамбетов возглавил представительство Lenovo

 

Бывший председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Альнур Ермагамбетов возглавил представительство Lenovo в Центральной Азии, Азербайджане и Монголии. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе компании.

Ермагамбетов Альнур Мэлсович родился 10 февраля 1978 года в городе Алматы. Окончил биологический факультет Казахского государственного университета им. аль-Фараби и совместный курс MBA Маастрихтской Школы Менеджмента и Международной Академии Бизнеса. Кандидат биологических наук и имеет степень MBA в области общего и стратегического управления.

С 2008 по 2015 год работал в ТОО Hewlett-Packard.

В 2015 году возглавил филиал HP Global Trading B.V. в Казахстане.

С октября 2016 года — председатель правления АО «Astanа Innovations».

С января 2017 года — председатель правления АО «Национальные информационные технологии».

Lenovo — мультинациональная корпорация с капиталом в 46 млрд долларов. Филиал в Казахстане был открыт в середине 2012 года и стал третьим представительством для компании после офисов в России и Украине.

 

12 февраля 2018, 11:43
Источник, интернет-ресурс: Делового портала «Капитал»

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