Тимур Жаксылыков: Создание общего рынка финансовых услуг станет мощным импульсом для экономического роста стран ЕАЭС

Пакет предложений и документов, формирующих нормативно-правовую базу общего финансового рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обсудили участники Консультативного комитета по финансовым рынкам. Заседание прошло в Москве под председательством члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимура Жаксылыкова.

Основной темой обсуждения стал проект Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС, разработанный совместно регуляторами финансовых рынков государств-членов ЕАЭС и ЕЭК.

«В документе определён правовой механизм создания общего рынка финансовых услуг, инструменты, способствующие его развитию. Это позволит обеспечить свободное движение капитала, активизацию инвестиционного сотрудничества, повышение уровня финансовой глубины наших стран и станет мощным импульсом для их устойчивого экономического роста», - отметил Тимур Жаксылыков.

Комитет обсудил Соглашение о взаимном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на биржах (организаторах торговли) в государствах-членах ЕАЭС, подготовленного Департаментом финансовой политики ЕЭК в рамках реализации программы формирования Единого биржевого пространства ЕАЭС. Членами Консультативного комитета были одобрены ключевые принципы, заложенные в Соглашении. Это недискриминационный допуск ценных бумаг на общий финансовый рынок; свободная модель (синтез моделей) реализации допуска ценных бумаг на биржи Союза, техника реализации которых принципиально остаётся за рамками Соглашения; охват Соглашением как обращения ценных бумаг, так и их первичного (параллельного на нескольких биржевых площадках) размещения. Соглашение устанавливает единые минимальные требования к подаваемым документам для допуска, ценным бумагам и объёмам раскрываемой информации.

Также были рассмотрены вопросы по Соглашению о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза, которое направлено на создание благоприятных условий для резидентов Союза при обращении за кредитными ресурсами в банки, находящиеся на территориях государств-членов и Соглашению об аудиторской деятельности на территории Евразийского экономического союза, которое направлено на формирование единого рынка аудиторских услуг Евразийского экономического союза.

Комитет продолжил курс по устранению ограничений, затрудняющих гражданам государств-членов ЕАЭС открытие счетов в банках, расположенных на территории стран-партнеров ЕАЭС.

Участники Консультативного комитета по финансовым рынкам обсудили Доклад о мерах по увеличению использования национальных валют государств - членов ЕАЭС в трансграничных операциях на территории ЕАЭС, представленный Департаментом макроэкономической политики ЕЭК.

Представитель Банка России выступил с презентацией «О сравнительном обзоре систем регулирования защиты прав потребителей финансовых услуг в странах Евразийского экономического союза».​

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