Юлия однозначно должна была быть на пьедестале - Мусайбеков

Мы никогда не делаем прогнозов, но в Галышевой мы были уверены на 100 процентов - вице-министр.

Вице-министр культуры и спорта Казахстана Сакен Мусайбеков прокомментировал первую медаль, завоеванную казахстанской спортсменкой на Играх в Пхенчхане, сообщает Zakon.kz.

«Юлия однозначно должна была быть на пьедестале. Мы никогда не делаем прогнозов, но в Галышевой мы были уверены на 100 процентов.Я верю во всех наших спортсменов. Все 46 казахстанцев, которые попали на олимпийские игры, в течение двух лет отбирались, завоевывали лицензии. Все они герой, все достойны пьедестала, надеюсь еще выстрелим», - сказал Мусайбеков.

Напомним, Юлия Галышева завоевала первую для Казахстана олимпийскую медаль на играх в Пхенчхане. Казахстана замкнула призовую тройку в могуле. Спортсменка уступила француженке Перрин Лафон и канадке Жюстин Дюфур-Лапуант.

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Фото: zakon.kz.