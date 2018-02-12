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Назначен прокурор Алматы

12 февраля 2018, 11:41

Им стал Берик Жуйриктаев.

По согласованию с главой государства приказом Генерального прокурора Кайрата Кожамжарова от 12 февраля 2018 года прокурором города Алматы назначен Берик Куанышбекович Жуйриктаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Жуйриктаев Б.К., 1978 года рождения. В органах прокуратуры с 1999 года. Работал на различных, в том числе руководящих должностях прокуратуры г.Алматы и Алматинской области.

С 2010 по 2013 годы являлся заместителем прокурора г.Алматы и первым заместителем прокурора Алматинской области.

С октября 2013 года - первый заместитель прокурора города Алматы.

За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, совершенствование прокурорского надзора Указом Главы государства награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

Фото: almaty.prokuror.kz


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