В Казахстане предлагают преобразовать мечети в современные культурные центры

Религиозные заведения следует трансформировать в современные культурные центры, верующие должны приходить в мечеть не только для совершения молитвы, заявил известный общественный деятель Мурат Телибеков – Zakon.kz.

Обсуждение нового закона о религии вызвало живой интерес в казахстанском обществе. Глава Министерства по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев разъяснил его основные положения, отметив, что бесконтрольное распространение деструктивных религиозных течений может привести к утрате национальной идентичности. Это создает серьезную угрозу суверенитету страны. Общество должно сделать цивилизационный выбор.

По мнению общественного деятеля Мурата Телибекова, важные идеи, высказанные Ермекбаевым, заставляют обратить внимание не только на религиозные, но и культурные аспекты внутренней политики Казахстана. Какие инструменты и технологии следует привлечь для коррекции религиозного сознания? Какую стратегию выбрать в условиях глобализованного информационного пространства, когда идеи свободно перетекают из одной страны в другую? Эти вопросы не получили пока окончательного решения, говорит Телибеков.

Опираясь на мнения многих специалистов, он считает, что «запреты и ограничения нового религиозного закона будут эффективны лишь в том случае, если государство предложит эффективную альтернативу ортодоксальному исламу. Необходимо как можно скорей приступить к реализации новой религиозной доктрины, которая наряду с привычными религиозными воззрениями включала бы в себя атрибуты современной цивилизации».





- К сожалению, государство запаздывает с принятием решений в религиозной сфере, - сетует Телибеков. - Сегодня уже недостаточно проводить информационную и разъяснительную работу. Общество должно воочию убедиться в преимуществе новой религиозной политики, увидеть в ней не только удовлетворение своих духовных запросов, но решение важных социально-экономических задач.

Именно этим «оружием» сейчас успешно пользуются идеологи религиозного экстремизма, обещая своим адептам быстрое и эффективное решение всех проблем.



Как же решить эту проблему? Мурат Телибеков предлагает трансформировать мечети в современные культурные центры.

- Верующие должны приходить в мечеть не только для совершения молитвы, - подчеркнул он. - Сегодня возникла настоятельная необходимость в модернизации религиозных заведений. Мечети следует трансформировать в современные культурные центры, призванные устранить мировоззренческие искажения. С этой целью целесообразно использовать мировой опыт. Во многих странах Ближнего Востока, Европы и Америки религиозные институты органично вплетаются в структуру современного общества. Они не только не представляют угрозы государству, но оказывают всемерное содействие его развитию.

У многих людей в Западной Европе не вызывает удивление, если при церкви или мечети, имеются прекрасные библиотеки художественной и научной литературы, открываются оздоровительные и развивающие центры, психологические и юридические консультации, приюты для бездомных, бесплатные столовые, курсы для изучения иностранных языков... Такая практика наблюдается во многих странах, и она дает хорошие результаты, аргументирует Телибеков.

Но самым главным, на его взгляд, является то, что «это препятствует зарождению косности и мракобесия в рядах духовенства. Подобный подход не противоречит религиозным постулатам, но подчеркивает главную цель всех вероисповеданий – совершенствование человеческого общества».



- Необходимо преодолеть страх перед религией, представляя ее некой демонической силой, угрожающей светским устоям государства, - подытожил общественный деятель. - Пытаясь загнать ее в «прокрустово ложе» устаревших стереотипов, мы рискуем заменить одни предрассудки другими.

Торгын Нурсеитова