Тенге начал неделю с ослабления
В обменниках доллар покупают/продают за 327-328,5 тенге, евро - за 401,5-405 тенге, рубль - за 5,63-5.7 тенге.
Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.
По итогам торгов, средневзвешенный курс доллара составил 327,97 тенге.
В обменниках доллар покупают/продают за 327-328,5 тенге, евро - за 401,5-405 тенге, рубль - за 5,63-5.7 тенге.
Фото: liter.kz.
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