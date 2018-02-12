Госслужащие будут носить бейджи с номером своего телефона

В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции РК рассказали о внедрении новых бейджей для своих сотрудников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агентство одним из первых шагов внедряет инструменты (по профилактике коррупции - прим.). Сегодня я хотел бы продемонстрировать бейдж, который будет носить каждый государственный служащий. В нем размещена фотография, Ф.И.О, организация, в которой работает сотрудник, электронный адрес и телефон», - сказал директор департамента антикоррупционной политики Салауат Муксимов на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, такой бейдж является одним из инструментов общественного контроля, поскольку граждане при взаимодействии с госслужащими должны ясно представлять, кого он из себя представляет, как с ним можно связаться и долю его персональной ответственности.

«В рейтинге исследований мы сегодня также имеем позитивные изменения, антикоррупционная политика позволила на первом этапе реализовать новую антикоррупционную платформу. Было принято более 60 законов, положения которых тоже минимизируют коррупцию», - добавил С. Муксимов.

Напомним, о том, что удостоверения госслужащих заменят на бейджи, говорил в январе председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев.

«Нашим первым шагом станет отказ от пресловутых «корочек», которые зачастую используются не по назначению и являются рудиментом прошлого», - сказал тогда глава ведомства.