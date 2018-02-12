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Кадровые перестановки произошли в прокуратуре Актюбинской области 

12 февраля 2018, 12:14

На должность прокурора Актобе назначен Рустем Салкенов.

Приказами генерального прокурора от 12 февраля 2018 года заместителями прокурора Актюбинской области назначены Галымжан Ниязбекович Тлеубаев и Аскар Жейенаевич Албытов, на должность прокурора г.Актобе - Рустем Насипкалиевич Салкенов, сообщает Zakon.kz.

Тлеубаев Г.Н., Албытов А.Ж. и Салкенов Р.Н. имеют большой опыт работы в органах прокуратуры, в т.ч. более 10 лет в Центральном аппарате, состояли в кадровом резерве органов прокураты первой категории.

Напомним, сегодня были назначены прокуроры Алматы и Павлодарской области.

Фото: Актобе Таймс


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