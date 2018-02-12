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Назначен прокурор Павлодарской области

 

По согласованию с главой государства приказом Генерального прокурора Кайрата Кожамжарова от 12 февраля 2018 года прокурором Павлодарской области назначен Қайрат Әлиханұлы Әбдіханов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Әбдіханов Қ.Ә., 1972 года рождения. В органах прокуратуры с 1996 года. Возглавлял прокуратуры Жамбылского района и г.Талдыкорган Алматинской области.

С 2009 по 2017 годы являлся заместителем прокуроров Атырауской, Кызылординской, Южно-Казахстанской и Алматинской областей.

С июля 2017 года - первый заместитель прокурора Алматинской области.

 

12 февраля 2018, 12:14
Источник, интернет-ресурс: *Генеральной прокуратуры РК

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