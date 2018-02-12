Новый KIA Ceed дебютировал не независимом рендере

Менее чем через месяц корейская компания KIA Motors официально представит на Женевском автосалоне 2018 года следующее поколение популярного компактного хэтчбека KIA Ceed.

Изображения хэтчбека KIA Ceed нового поколения опубликовало популярное отечественное издание Kolesa.ru. Как отмечают работники ресурса, автомобиль получит фирменный дизайн экстерьера, благодаря которому у модели появится более стильный, современный и агрессивный дизайн.

Как отмечалось ранее, компактный хэтчбек KIA Ceed нового поколения разрабатывался в европейском дизайнерском центре корейской марки. Как и многие новые/обновлённые модели бренда, в дизайне машины просматриваются стилистические решений модели Stinger.

Известно, что на европейский рынок корейская новинка выйдет во втором квартале текущего года. Официальных данных о техническом оснащении машины пока нет. Серийное производство хэтчбека KIA Ceed будет налажено на словацком заводе бренда.

Via livecars