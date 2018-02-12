В Алматы автобус без тормозов сбил уличного работника

В результате ДТП пострадали семь человек.

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на улице Шаляпина в Алматы, есть пострадавшие, сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел между улицами Яссауи и Ашимова. Автобус маршрута №15 двигался по Шаляпина в западном направлении. Как утверждает водитель автобуса, у него отказали тормоза.

Он сбил дворника, который убирал обочину на проезжей части. После этого водитель вывернул руль влево, автобус переехал через бордюр и врезался в забор частного жилого дома.

В результате пострадали семь человек – шесть пассажиров автобуса и дворник. Всех увезли в больницу с различными травами.

На месте работают сотрудники полиции для детального выяснения всех обстоятельств случившегося.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото © Sputnik