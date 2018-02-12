Футзалисты аэропорта Алматы победили в ежегодном турнире "Авиалига" 2018

Спортивная футзальная команда Алматинского аэропорта приняла участие в 13 ежегодном турнире по футзалу "Авиалига" 2018, посвященный "Дню Авиации", сообщает Zakon.kz.

Турнир проходил в Москве 10-11 февраля,

Команда аэропорта на этот турнир приехала в качестве действующего двухкратного Чемпиона Авиационной отрасли Таможенного Союза. Команда вышла с группы с первого места, где в первой полуфинальной паре встречалась с титулованной командой "Уральских авиалиний", выиграв со счетом 4:1, и вышла в финал где встретилась с командой 224 летного отряда России, также без поражения добравшись до финала. В этой драматичной игре все решил класс игроков Алматинского аэропорта. Итог встречи 3:2, и команда Аэропорта Алматы стала трехкратным Чемпионом среди авиапредприятий стран Таможенного Союза.

Стоит отметить, что АО "МАА" славится не только трудовыми победами, но и своими спортивными традициями. Серьезное внимание уделяется вопросу развития физической культуры, и пропаганде здорового образа жизни. Как результат, команда по футзалу - неоднократный призер Республиканских и Международных турниров на счету которой 59 завоёванных кубков.

Фото: zakon.kz.