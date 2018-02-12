Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда А.Рахметулин провел ряд встреч в Павлодарской области

Сегодня Абай Рахметулин принял участие в работе расширенного совещания судей региона по итогам отправления правосудия за 2017 год.

Выступая на нем, председатель областного суда Мухтар Смагулов подчеркнул значимость семи стратегических направлений работы, обозначенных Председателем Верховного Суда Ж.Асановым, отметив определяющими повышение уровня доверия населения к судебной системе, обеспечения открытости и доступности, а также полной цифровизации судопроизводства. Результатом данной работы являются беспрепятственный и удобный доступ к правосудию через IT-сервисы, экономное судопроизводство с использованием опыта мировой судебной практики.

Об итогах рассмотрения уголовных, гражданских и административных дел судами региона на совещании проинформировали председатели судебных коллегий Ербол Жангазин и Бахытбек Бегалиев. Согласно их информации, за 2017 год судами области рассмотрено 165 331 дел и материалов, что на 46 526 больше показателей 2016 года. С целью предупреждения и предотвращения повторных правонарушений и иных нарушений прав граждан, суды вынесли 1 050 частных постановлений и определений. С применением медиации рассмотрены 3 772 уголовных, гражданских и административных дел, в порядке партисипативной процедуры 31 гражданское дело.

Об организации деятельности судов, их материально-техническому обеспечению выступил руководитель Администратора судов Сагит Ахметбеков.

Подводя итоги работы, А.Рахметулин отметил, что для судейского корпуса основным приоритетом по-прежнему остаются повышение доверия к судам и обеспечение верховенства закона. Он обратил особое внимание на семи проектах, разрабатываемых Верховным Судом по дальнейшему совершенствованию судебной системы.

Говоря о повышении качества отправлении правосудия и профессионального уровня судей, он подчеркнул о необходимости детально разбираться в материалах дел и «не гнаться за показателями». При этом отмечено, что наилучшей оценкой работы апелляционной инстанции будет считаться отсутствие отмен и изменений ее судебных актов кассационной инстанцией.

Было обращено внимание на принятие мер по недопущению впредь незаконного осуждения граждан, обеспечению эффективного судебного контроля на досудебной стадии уголовного процесса, а также исключению формальной отписки госорганов на вынесенные судами частные постановления и определения, а также строгое соблюдение норм судейской этики. Были даны конкретные поручения по улучшению деятельности судов.

Во второй половине дня А.Рахметулин провел встречу с первыми руководителями правоохранительных органов по обсуждению проблемных вопросов правоприменительной практики и модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности, а также семинар-совещание с судьями апелляционной коллегии и председателями судов, специализирующихся на рассмотрении уголовных дел.

В рамках рабочей поездки А.Рахметулин посетил районные суды Павлодара, в том числе здание, где будет работать специализированный следственный суд.