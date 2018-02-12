226 казахстанцев поощрили денежными выплатами за сообщения о коррупции

Сумма поощрения начинается от 9 МРП и выше и зависит от от степени тяжести преступного деяния.

В Казахстане поощрили 226 казахстанцев на общую сумму 31 миллион тенге за сообщения о фактах коррупции. Об этом сегодня сообщил директор департамента антикоррупционной политике Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Салауат Муксимов, передает МИА "Казинформ".

«По сравнению с итогами 2016 года значительно возросла доля людей, которые сообщили о фактах коррупции. По итогам прошлого года мы вознаградили порядка 226 людей на общую сумму 31 миллион тенге. Это превышает показатели (2016 года) порядка на 12-18%», - отметил Салауат Муксимов, выступая на пресс-конференции в СЦК.

Представитель агентства уточнил, что сумма поощрения зависит от степени тяжести преступного деяния и подобная мера применяется только в случаях, когда приговор суда вступает в законную силу. Сумма поощрения начинается от 9 МРП и выше (1 МРП = 2405 тенге). В то же время, подчеркнул Салауат Муксимов, наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений.

«Это связано с рядом факторов, но одна из них связана с политикой по антикоррупционному разъяснению. Если по итогам 2016 года количество зарегистрированных преступлений было 2933, то по итогам прошлого года эта цифра составила 2473, то есть порядка на 18% произошло снижение зарегистрированных фактов коррупции», - заключил он.

Дамир Байманов

Фото с сайта caravan.kz